蔡政府政績 網酸讓中共戰機軍艦協防台灣

總統蔡英文。（資料照，王英豪攝）

總統蔡英文執政逾半年，但日前有民調顯示，民眾對蔡英文的施政不滿意度達5成8，並遭國民黨文傳會副主委唐德明質疑號稱最會溝通的政府嗎？為什麼英全2人，政策被打臉成常態，直言「治國無能」。有網友緩頰認為「從過往扁、馬政府各8年的政經實績看，民進黨政府永遠比國民黨政府，更有效率、更照顧普羅大眾、弱勢！」但遭另一網民反酸「小英政府政績多多，有一條是沒有人做得到，『讓中共戰機、軍艦協防台灣』，大家都沒瞎、也沒聾，此舉台灣應該節省不少軍費。

北市府前顧問洪智坤去年12月曾在臉書表示「蔡英文總統，就職才半年，行政立法做了那些成績，這麼多改革。」並稱「歷史會還蔡總統公道。」還在文中轉貼網傳「蔡英文總統的83項政績列表」。遭藍批「自我感覺良好」、「地表最強馬屁文」。而網友也在PTT列出列出35項目，諷刺綠營選後各種髮夾彎。

回顧蔡英文上任以來，兩岸關係搞不定，造成邦交國聖多美普林西與我斷交，且陸客不來、觀光業損失慘重，現在蔡英文出訪，還將引來中共軍艦「路過」台灣，外患搞不定，內憂也日漸加遽，因「一例一休」上路，百業齊漲，連小三學童都只知道現在日子越來越苦，快要沒有飯吃了。

財信傳媒董事長謝金河也在臉書上表示不妙「國家領導人開始要拼經濟的時候，通常都是民調急遽走低，用來挽救民調頹勢的，通常不是真心要拼經濟的，於是拼經濟經常是虛晃一招，過了一陣子就沒有人說了，最後都是不了了之。」

網友認為「蔡總統就已經說了，2017年下半年才會開始拼經濟！現在都不算數啦！」、「從過往扁、馬政府各8年的政經實績看，民進黨政府永遠比國民黨政府，更有效率、更照顧普羅大眾、弱勢！」

有網友擔憂「每個總統都說要拚經濟，台灣經濟卻是每況愈下？」也有網友反酸「小英政府政績多多，有一條是沒有人做得到，『讓中共戰機、軍艦協防台灣』，大家都沒瞎、也沒聾，此舉台灣應該節省不少軍費」、「只會開一年後的遠期支票，這種總統誰不會當啊？到時候支票不兌現，又有其他的理由」。

(中時電子報)