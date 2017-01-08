川普就是挺俄：反對與俄交好者是笨蛋

我要評比

美國總統當選人川普（Donald Trump）今天在最新推特推文中，抨擊反對和俄羅斯改善關係及批評俄國者「愚蠢」，根本就是「笨蛋」。

法新社與哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，共和黨籍的川普昨天會見多位情報單位首長，像是國家情報總監（Director of National Intelligence）克萊佩（James Clapper）與中央情報局（CIA）局長布瑞南（John Brennan）等人。他們告訴川普，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）主導大規模網攻與外洩情資，用意在協助川普入主白宮。

但川普今天推文說：「和俄國交好是好事，只有『愚蠢』的人或是笨蛋，才會覺得這樣不好！」

「我當總統時，俄羅斯肯定會遠比現在更尊重我們，兩國可能也會合力解決世界上許多迫切的重大問題和議題！」1060108

(中央社)