川普就是挺俄：反對與俄交好者是笨蛋
美國總統當選人川普（Donald Trump）今天在最新推特推文中，抨擊反對和俄羅斯改善關係及批評俄國者「愚蠢」，根本就是「笨蛋」。
法新社與哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，共和黨籍的川普昨天會見多位情報單位首長，像是國家情報總監（Director of National Intelligence）克萊佩（James Clapper）與中央情報局（CIA）局長布瑞南（John Brennan）等人。他們告訴川普，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）主導大規模網攻與外洩情資，用意在協助川普入主白宮。
但川普今天推文說：「和俄國交好是好事，只有『愚蠢』的人或是笨蛋，才會覺得這樣不好！」
「我當總統時，俄羅斯肯定會遠比現在更尊重我們，兩國可能也會合力解決世界上許多迫切的重大問題和議題！」1060108
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。