傳聞屬實 川普提名柯茨任情報總監

美國總統當選人川普（DonaldTrump）今天正式宣布選定印第安納州前聯邦參議員柯茨（Dan Coats）出任國家情報總監。

法新社報導，個性溫和的柯茨一直廣受預期，將是川普屬意總管17個情報機構重任的人選。過去曾任美國駐德國大使的他，也曾是參議院情報委員會的一員。

外界預期川普將精簡情報單位人事。

川普聲明：「柯茨顯然已證明自己在這個領域高度的專業性，領導我國情報系統的能力也備受肯定。」「若同意由他擔任情報總監，他堅定不移的領導力，可望獲得情報系統的尊重，也將成為我行政團隊的先鋒，毫不鬆懈地對抗試圖傷害美國的目標。」

川普與美國情報單位首長包含現任國家情報總監（Director of National Intelligence）克萊佩（JamesClapper）與中央情報局（CIA）局長布瑞南（John Brennan）會面後隔天，宣布這項內閣人事。

兩人都曾直指俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）為了將川普送進白宮，針對民主黨相關部門發動大規模的網路攻擊。

這項人事案需經參議院表決通過。（譯者：中央社許湘欣）1060108

(中央社)