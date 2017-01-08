轎車故障停車場斜坡下滑 男子夾困
三重區一名汽車維修人員，駕車行經地下停車場時，不慎被夾在汽車與牆面之間。所幸消防隊即時救援，讓男子脫困，無大礙。
新北市消防局重陽分隊昨天上午接獲報案，需要救助，到達現場時，發現一輛轎車停在大樓地下停車場斜坡的彎道上，一名男性患者夾困於牆面與車輛之間，意識清楚。
消防人員不敢大意，確認其手煞車確實拉起，立即評估脫困方式。取來大量輪擋固定車輛避免下滑，並以人力將故障車輛向前推，順利將患者脫困。所幸該名患者沒有嚴重受傷表示不必就醫。
該名患者為汽車維修人員，正要為客戶將故障車輛送修時，行經大樓地下停車場彎道時，車子突然熄火，車輛下滑，可能一時緊張，急於從駕駛座逃離，故不慎受困彎道牆面及車輛之間。1060108
(中央社)
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