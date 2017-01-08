陸船越界被扣 船長斷指求饒無效
大陸閩東漁64689漁船，今晨越界在翁石公海域拖捕，被澎湖海巡隊查獲，盧姓船老大以利刃自斷3指求饒，海巡緊急增派另艘巡防艇救援送醫，陸船也依法查扣。
澎湖海巡隊今天清晨3時許在執行實施威力掃蕩，10061巡防艇在翁公嶼發現一艘大陸閩東漁64689漁船正在拖捕作業，依法廣播停檢，陸船盧姓船長企圖阻撓未果，在無計可施下，持利刃自殘斷左3小指，鮮血直流，海巡人員緊急包紮止血，並請求另艘巡防艇支援。
澎湖海巡隊緊急出動3539巡防艇前往支援，清晨6時30分並將船長和陸船一併押返，盧姓船長由消防局緊急護送醫院作縫合手術，至於陸船7名漁工則扣押在海巡基地，所捕漁獲還在清理中。
由於年關將屆，澎湖海巡為防範陸船越界作業，即起針對澎湖的小門、目斗嶼、花嶼和七美等海域，擴大實施威力掃蕩。1060108
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。