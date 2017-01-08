陸船越界被扣 船長斷指求饒無效

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大陸閩東漁64689漁船，8日清晨越界在翁石公海域拖捕，被澎湖海巡隊查獲，盧姓船老大以利刃自戕斷3指求饒，鮮血直流，海巡緊急增派另艘巡防艇救援送醫，陸船也依法查扣。（澎湖海巡隊提供）中央社澎湖傳真 106年1月8日

大陸閩東漁64689漁船，8日清晨越界在翁石公海域拖捕，被澎湖海巡隊查獲，盧姓船老大以利刃自戕斷3指求饒，鮮血直流，海巡緊急增派另艘巡防艇救援送醫，陸船也依法查扣。（澎湖海巡隊提供）中央社澎湖傳真 106年1月8日

大陸閩東漁64689漁船，8日清晨越界在翁石公海域拖捕，被澎湖海巡隊查獲，盧姓船老大以利刃自戕斷3指求饒，鮮血直流，海巡緊急增派另艘巡防艇救援送醫，陸船也依法查扣。（澎湖海巡隊提供）中央社澎湖傳真 106年1月8日

大陸閩東漁64689漁船，今晨越界在翁石公海域拖捕，被澎湖海巡隊查獲，盧姓船老大以利刃自斷3指求饒，海巡緊急增派另艘巡防艇救援送醫，陸船也依法查扣。

澎湖海巡隊今天清晨3時許在執行實施威力掃蕩，10061巡防艇在翁公嶼發現一艘大陸閩東漁64689漁船正在拖捕作業，依法廣播停檢，陸船盧姓船長企圖阻撓未果，在無計可施下，持利刃自殘斷左3小指，鮮血直流，海巡人員緊急包紮止血，並請求另艘巡防艇支援。

澎湖海巡隊緊急出動3539巡防艇前往支援，清晨6時30分並將船長和陸船一併押返，盧姓船長由消防局緊急護送醫院作縫合手術，至於陸船7名漁工則扣押在海巡基地，所捕漁獲還在清理中。

由於年關將屆，澎湖海巡為防範陸船越界作業，即起針對澎湖的小門、目斗嶼、花嶼和七美等海域，擴大實施威力掃蕩。1060108

(中央社)