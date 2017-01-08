慈濟法國感恩會 駐法代表出席祝福
慈濟基金會法國聯絡處於當地時間7日舉辦2016年歲末祝福感恩會。駐法代表張銘忠到場參與活動，代表政府向百餘位僑界人士、法國友人表達最誠摯的祝福與關懷。
活動首先由慈濟法國聯絡處負責人、僑務諮詢委員黃行德致詞感恩開場。
張銘忠致詞高度肯定慈濟50年來，做善事、存善念，在全球各地的善行義舉令人敬佩。他特別提到去年7月10日參與見證慈濟基金會法國聯絡處在中部Romorantin市舉辦的愛灑關懷賑災活動，學習慈濟人「即時到位，在地行善」的大愛精神。
接著，慈青手語隊及慈濟基金會法國聯絡處手語隊即先後演繹「給你」及「出泥蓮花」等手語歌曲，其間並穿插播放「2016年慈濟大藏經」及在Salbris、Romorantin愛灑關懷賑災活動影片。
黃行德最後帶領發送「福慧紅包」給與會人士，場面熱絡。活動稍後在傳心燈及祈禱等儀式中畫下圓滿句點。1060108
(中央社)
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