興大車棚火警 幸無人傷亡

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國立中興大學男生宿舍車棚7日晚間11時傳出火警，台中消防局獲報派員前往搶救，現場燒損15輛腳踏車、1輛機車、腳踏車配件及雜物，幸無人傷亡。（翻攝畫面）中央社記者趙麗妍傳真 106年1月8日

國立中興大學男生宿舍車棚7日深夜傳出火警，台中消防局獲報派員前往搶救，現場燒損15輛腳踏車、1輛機車、腳踏車配件及雜物，幸無人傷亡。

台中市消防局7日晚間11時接獲通報，中興大學男生宿舍車棚傳出火警，火勢猛烈，緊急派遣相關救災、護車輛共9輛，人員33名，前往搶救。

消防人員到場發現，現場為機、踏車停車棚及委外經營的腳踏車修理廠起火燃燒，立刻佈署水線搶救，阻隔延燒，現場無人員受傷、受困。車棚為鐵皮屋頂，開放式結構，修理廠為1樓鐵皮搭建。

消防局指出，火勢在11分鐘後受到控制，13分鐘後撲滅，幸無人員受困、傷亡。因起火點鄰近男生宿舍，不少學生走出察看，所幸火勢沒有延燒，確切的起火原因待調查。1060108

(中央社)