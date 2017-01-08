雲嘉南部分地區空氣糟 4測站達紅害

雲嘉南部分地區今天受到大氣擴散條件不佳的影響，空氣品質不佳，上午9時10分有4測站達到紅害等級。

根據行政院環境保護署空氣品質監測網顯示，一早9時10分，包含麥寮、台西、新營、台南等4個測站達到紅害等級。

環保署說，紅害等級地區是對所有族群不健康，一般民眾如果有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗，特別是減少戶外活動。有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩。具有氣喘的人可能需增加使用吸入劑的頻率。

環保署預估，中南部大氣擴散條件不佳的狀況，要等到週一（9日）才會改善，提醒這段時間民眾出門記得佩戴口罩。1060108

(中央社)