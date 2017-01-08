NBA》金塊搶米爾沙普 4主力擺上交易檯面
為了搶到老鷹明星前鋒米爾沙普，根據《ESPN》記者史坦8日爆料，金塊不惜把陣中包含賈林納利、法瑞德、威爾森錢德勒與紐基奇等4名主力球員全都擺上交易檯面，徹底表態爭取米爾沙普加盟的高度意願。
只是根據最新消息，剛把柯佛換到騎士的老鷹，雖在積極兜售米爾沙普，卻打算找尋1個「高質量的首輪籤」當作交易條件，擺明只想找來年輕新秀進行重建，甚至打算也賣小哈達威，條件只需1個未來的2輪選秀權就可以。
在老鷹確定完成與騎士交易後，預計鄧里維很快就來報到，且進入球隊上場輪替當中，至於莫威廉斯這名老將的命運，應該只有遭到釋出一途，對於球隊未來的重建計畫，老鷹總教練巴登豪瑟暫時不想說出太多意見。
「我現在不想做出任何猜測，畢竟球隊高層有他們的想法，」巴登豪瑟說，「當前我只是很不捨得柯佛的離開，你們知道的，我是個很情緒化的人，可是面對這些交易，我也沒辦法做出任何改變。」
(中時電子報)
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