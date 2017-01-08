李冰冰戀小鮮肉 四旦雙冰情史皆精彩

四旦雙冰歷經波折，皆找到真愛（圖／翻攝自微博）

大陸影壇「四旦雙冰」趙薇、章子怡、周迅、徐靜蕾、范冰冰、李冰冰，一直佔據最强一線女星地位，如今在李冰冰認愛後，6個女人都找到好歸宿，不過她們都歷經了一番波折才尋到真愛。

李冰冰出道多年從未公開過戀情，即使和朱孝天被拍到在飯店走廊激吻，還爆出她隱婚，但這些都只是「緋聞男友」，而和她結識多年的好友任泉曾說過「如果我們多年後她未嫁我未娶，就湊合著一起過吧」，想不到最後她公開認愛的是小她10幾歲的投資公司高管，感情史最撲朔迷離。

范冰冰出道以來緋聞不斷，前年她認愛李晨，這也是她出道18年第一次主動公開戀情，小倆口時常不避諱放閃，而她也一改氣范爺的形象，在李晨面前就是個小女人，不僅經常幫男友買衣服，還拉著他見父母，難怪網友都頻敲碗要兩人快把婚事辦一辦。

才女徐靜蕾和黃立行交往7年，她曾用「五年沒紅過臉更沒吵過架」來形容兩人之間的感情，不過特立獨行的她似乎是個不婚主義者，曾大方承認自己冷凍九顆卵子，還說「不會是為了使我們倆感情更好而去結婚」，但如果真的時機成熟，搞不好她也會閃婚也說不定。

堅持做自己的周迅，勇於追求愛情，情史豐富的她，當初追隨初戀情人竇唯堂弟竇鵬來到北京發展，最後卻以分手收場，後她和李亞鵬因戲生情，還一度論及婚嫁，不過最後她和華裔演員高聖遠閃婚，但兩人工作繁忙，數度被傳婚變，高聖遠則透露兩人有時間就會講電話，交換彼此近況，不擔心感情生變。

章子怡情史豐富，曾和香港富二代霍啟山交往，後與以色列富翁一度論及婚嫁，最後她和有過2段婚姻的汪峰在一起，本不被外界看好，但汪峰在演唱會深情告白，「親愛的，你辛苦了！我沒有想過一份簡單的愛會給你帶來這麼多負重！」讓章子怡濕了眼眶，他也在女方36歲生日下跪求婚，兜兜轉轉終於找到幸福。

趙薇是「四旦雙冰」中最早步入婚姻的女星，2008年嫁給富商黃有龍，兩年後生下愛女「小四月」，一家三口幸福和樂，已是一線女演員的她為尋求突破，不但當起電影導演，拍出亮眼成績，近年更投資有道，擠進北京富豪榜，有「中國女巴菲特」之稱。

(中時電子報)