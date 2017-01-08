持續近9天 北京空汙橙色預警終於解除

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隨著「跨年霾」漸散，中國大陸北京官方昨晚8時解除空氣重汙染橙色預警。這波預警持續將近9天，期間兩度延長，創北京空氣重汙染預警的最長紀錄。

在空汙橙色預警解除的情況下，北京市氣象局官方微博「氣象北京」清晨發文說，北京市大部分地區能見度已好轉，北京市氣象台8日上午5時45分解除霾橙色預警訊號。

中新社報導，北京遭遇的「跨年霾」始於2016年12月29日晚間，官方2016年12月30日凌晨0時啟動空汙「橙警」。由於氣象條件持續不利，北京市空氣重汙染應急指揮部之後兩度延長預警。

7日是這波「橙警」的最後一天。北京當天降下零星小雪，發揮汙染物沉降作用，午後受冷空氣影響，空氣品質有所改善。

這次北京史上最長的空汙「橙警」7日晚間8時終於解除，持續時間長達212小時。

面對侵擾超過8天的「跨年霾」，北京民眾不堪其擾。北京代理市長蔡奇7日與企業、市民代表座談時說，對於持續霧霾天氣帶給民眾生活的影響與不便，內心深感不安。

新京報報導，根據大陸中央氣象台預報，8至14日大陸北方地區冷空氣活動頻繁，有利汙染物擴散，京津冀（北京、天津、河北）地區無持續性霧和霾天氣，但11日前後京津冀地區中南部有輕至中度霾。1060108

(中央社)