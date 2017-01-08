東北季風到 鄭明典：夾中國大陸霾來台

中央氣象局預報中心主任鄭明典今天說，增強的東北季風已經到台灣，源頭是中國大陸，會夾帶中國大陸的霾來台。

中央氣象局表示，隨著東北季風增強，今天迎風面東半部及北部地區轉為有短暫雨的天氣，各地溫度與前幾天溫暖舒適的感覺也會有明顯落差，中部以北及東北部低溫下探攝氏16度。

鄭明典也在臉書貼出上午8時的近地面氣流圖表示，增強的東北季風已經到台灣，台灣各地下午起就會慢慢降溫。

他說，這股東北季風的源頭是中國大陸，流經海面的距離短，過程中也沒有明顯雨區，所以會夾帶中國大陸的霾到台灣來。1060108

(中央社)