黃之鋒：航班飯店遭掌握 非常奇怪

香港眾志秘書長黃之鋒今天表示，來台灣之前就已經想過會面對示威，但搭乘飛機航班、住的飯店資訊被掌握並遇到示威，非常奇怪。

黃之鋒等人昨天下午參加台港議員論壇；中華統一促進黨等統派團體，動員百餘人在場外抗議，要黃之鋒滾回去。

黃之鋒今天再度參加論壇，場外依舊有數十名民眾抗議，不斷地按喇叭、喊口號，警方也動員優勢警力嚴陣以待。

被問到連續2天遇到示威、甚至意圖攻擊，會不會覺得有壓力或灰心？黃之鋒說，來台灣之前已經有想過會面對示威，但從香港出發時，就有人拿到班機資訊示威，昨晚、早上在下榻的飯店外也都有人示威，這些人怎麼知道他的飛機航班、住的飯店，非常奇怪。

他說，希望香港與台灣更多公民交流，香港立法會議員來台這樣的民選議員交流在民主社會是非常正常的。

時代力量執行黨主席黃國昌說，香港議員來台不論是機場、飯店、或是論壇會場外都有些抗議，這些抗議團體背後有什麼組織控制，是國安單位要追查的。

黃國昌也特別感謝航警局、中山分局，他說，警察同仁很辛苦，時代力量為警察同仁們的付出與努力，致上最高的謝意。

他表示，昨天抗議群眾離開，遺留下很多垃圾，造成商家困擾，時代力量覺得過意不去，對於協助清潔者，也表達感謝。1060108

(中央社)