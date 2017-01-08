黃之鋒：航班飯店遭掌握 非常奇怪
香港眾志秘書長黃之鋒今天表示，來台灣之前就已經想過會面對示威，但搭乘飛機航班、住的飯店資訊被掌握並遇到示威，非常奇怪。
黃之鋒等人昨天下午參加台港議員論壇；中華統一促進黨等統派團體，動員百餘人在場外抗議，要黃之鋒滾回去。
黃之鋒今天再度參加論壇，場外依舊有數十名民眾抗議，不斷地按喇叭、喊口號，警方也動員優勢警力嚴陣以待。
被問到連續2天遇到示威、甚至意圖攻擊，會不會覺得有壓力或灰心？黃之鋒說，來台灣之前已經有想過會面對示威，但從香港出發時，就有人拿到班機資訊示威，昨晚、早上在下榻的飯店外也都有人示威，這些人怎麼知道他的飛機航班、住的飯店，非常奇怪。
他說，希望香港與台灣更多公民交流，香港立法會議員來台這樣的民選議員交流在民主社會是非常正常的。
時代力量執行黨主席黃國昌說，香港議員來台不論是機場、飯店、或是論壇會場外都有些抗議，這些抗議團體背後有什麼組織控制，是國安單位要追查的。
黃國昌也特別感謝航警局、中山分局，他說，警察同仁很辛苦，時代力量為警察同仁們的付出與努力，致上最高的謝意。
他表示，昨天抗議群眾離開，遺留下很多垃圾，造成商家困擾，時代力量覺得過意不去，對於協助清潔者，也表達感謝。1060108
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。