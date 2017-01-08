夫妻爭吵 夫胸口被刺1刀幸無生命危險

嘉義縣王姓男子昨天深夜與妻子朱姓婦人口角，領有身心障礙手冊的朱婦隨手持水果刀刺向丈夫胸口，夫被緊急送醫急救，所幸無生命危險，警方正進一步調查釐清案情。

嘉義縣警察局水上分局表示，南靖派出所轄區昨天深夜發生一起丈夫遭妻子持刀刺殺案件，員警趕到時，胸口被刺1刀的王姓男子已被送醫急救，涉嫌行兇的朱姓婦人留在住處，後因朱婦手部有傷勢，也被送醫治療。

警方指出，領有身心障礙手冊的朱婦，日前才從醫院出院返回住處，其丈夫王男昨天深夜酒後回房間睡覺，朱婦當時疑受幻聽影響，而大聲喊叫，被驚醒的王男大聲斥責妻子，進而發生口角、拉扯。

警方表示，朱婦憤而隨手拿1把水果刀刺向丈夫的胸口，王男頓時血流如注，走到家門前呼救後昏倒，鄰居聞聲出來，立即報警，並由救護車送醫急救，所幸傷口未深及內臟，緊急手術後，暫時沒有生命危險。

警訊後，今天將依殺人未遂罪嫌將朱姓婦人移送法辦。1060108

(中央社)