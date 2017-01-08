美駐墨領事官員槍擊受傷 FBI懸賞緝凶

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墨西哥當局今天指出，第2大城瓜達拉哈拉1名美國領事官員遭槍擊受傷，目前狀況穩定。

瓜達拉哈拉位於墨西哥西部局勢動盪不安的哈里斯科州（Jalisco）。

路透社報導，墨西哥聯邦與地方當局已展開全面調查行動。檢察總長辦公室的聲明指出，本案發生於昨天傍晚。目前尚未獲得美國大使館的回應。

法新社則說，根據領事館在臉書貼出的錄影畫面，穿著藍衣的槍手在一處購物中心停車場外面等候，然後舉起槍朝著領事官員的座車開火，並立即逃離現場。

畫面並顯示，案發之前，這位領事官員先到自動繳費機繳交停車費。

美國聯邦調查局（FBI）懸賞2萬美元（新台幣64.3萬元）緝凶。行凶動機目前還不清楚。（譯者：中央社許湘欣）1060108

(中央社)