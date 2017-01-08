年金改革南區座談今登場 高市警採防守佈署

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高市警局副局長李永癸強調，此次佈署「不強制、不流血」，尊重每位民眾理性表達權益，保護現場每人安全，並柔性呼籲民眾也能相互體諒，不要為難警方。(劉宥廷攝)

李永癸說，在場表達訴求多是退休軍公教、警職等人員，高市警方感受眾多老長官、大學長等前輩心情，特別設置服務站供應茶水，希望大家能保持理性。(劉宥廷攝)

高市警局罕見一早開記者會，由副局長柔性勸說外，也製作採訪證給媒體記者，各1至2名記者會有2至3名警力隨伺在旁，以便進出管制區。(劉宥廷攝)

年金改革南區座談會8日下午將在高雄國際會議中心舉行，警方掌握有3000名民眾將到場表達不滿，甚至有情資顯示揚言激烈衝撞；高市警局副局長李永癸強調，此次佈署「不強制、不流血」，尊重每位民眾理性表達權益，保護現場每人安全，並柔性呼籲民眾也能相互體諒，不要為難警方。

高市警局為保障合法、取締非法，防止抗議民眾衝撞，除事先縝密規劃防守動線外，也動員刑大、保大、交大及各分局等1360名警力，同時，為避免對陳抗民眾造成傷害，漏夜拆除刮刀型鐵拒馬，改裝上鐵絲，架設900具不具傷害性的鐵馬護具。

李永癸指出，國際會議中心內部的座談場地是由年改會負責，不過，1樓大廳有許多大型落地窗結構及玻璃大門，為避免及防止衝撞時造成玻璃破裂，造成人員受傷，都已先全數拆下，改以鐵馬護具堵住。

李永癸說，在場表達訴求多是退休軍公教、警職等人員，高市警方感受眾多老長官、大學長等前輩心情，特別設置服務站供應茶水，希望大家能保持理性，不要衝撞第一線警方或破壞現場設施，以免發生危險。

有鑑於北區、中區座談數波衝撞徒增危險、傷害，高市警局罕見一早開記者會，由副局長柔性勸說外，也製作採訪證給媒體記者，各1至2名記者會有2至3名警力隨伺在旁，以便進出管制區。

(中時)