郝龍斌：現時的國民黨 已沒有萬眾歸心的英雄

國民黨副主席郝龍斌昨宣布參選黨主席。（資料照）

國民黨副主席郝龍斌昨正式宣布參選黨主席，並呼籲打一場無私的選戰。國民黨魁之爭，確定進入三強鼎立！今郝龍斌再度發文表示政治人物如果只把心思意念放在下一個位子，就做不好現在的工作。並強調「我們必須承認，現時現地的國民黨，已經沒有「萬眾歸心」的英雄，因此只能靠「眾志成城」，才能重新站起。」

郝龍斌認為黨主席是要帶大家為「國民黨的生存」打仗，而非帶大家幫「自己的下個位子」打仗。但現在外界總把2017的黨主席選舉和2020的總統候選人相連。不即時澄清，會讓外界誤解黨主席選舉只是「下一場」權位之爭；所以承諾不把2017黨主席之位當作下一個位子的跳板，黨內才會信任領導者的無私。

一旦2017的主席選舉和2020的總統選戰連結，焦點將不在黨內改革和路線走向，而是各種權力的分配與排他對立。未來任何一次黨內改革，都將蒙上「角逐權力」的陰影，團結也將成為泡影。郝龍斌認為現時現地的國民黨，已經沒有「萬眾歸心」的英雄，因此只能靠「眾志成城」，才能重新站起。

另外用人也必須無私，特別是黨的副主席，不是「主席的副主席」，而是「黨的副主席」，他認為副主席應是黨內的多元代表，尤其是代表民意，例如立院黨團的總召等。

(中時電子報)