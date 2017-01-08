郝龍斌：現時的國民黨 已沒有萬眾歸心的英雄
國民黨副主席郝龍斌昨正式宣布參選黨主席，並呼籲打一場無私的選戰。國民黨魁之爭，確定進入三強鼎立！今郝龍斌再度發文表示政治人物如果只把心思意念放在下一個位子，就做不好現在的工作。並強調「我們必須承認，現時現地的國民黨，已經沒有「萬眾歸心」的英雄，因此只能靠「眾志成城」，才能重新站起。」
郝龍斌認為黨主席是要帶大家為「國民黨的生存」打仗，而非帶大家幫「自己的下個位子」打仗。但現在外界總把2017的黨主席選舉和2020的總統候選人相連。不即時澄清，會讓外界誤解黨主席選舉只是「下一場」權位之爭；所以承諾不把2017黨主席之位當作下一個位子的跳板，黨內才會信任領導者的無私。
一旦2017的主席選舉和2020的總統選戰連結，焦點將不在黨內改革和路線走向，而是各種權力的分配與排他對立。未來任何一次黨內改革，都將蒙上「角逐權力」的陰影，團結也將成為泡影。郝龍斌認為現時現地的國民黨，已經沒有「萬眾歸心」的英雄，因此只能靠「眾志成城」，才能重新站起。
另外用人也必須無私，特別是黨的副主席，不是「主席的副主席」，而是「黨的副主席」，他認為副主席應是黨內的多元代表，尤其是代表民意，例如立院黨團的總召等。
(中時電子報)
文章來源：郝龍斌臉書
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。