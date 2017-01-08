MLB》速球均速增 達比修進化的秘密
相隔658天，日籍強投達比修有總算在去年重返球場，精采的投球內容，讓東家遊騎兵總管丹尼爾斯(Jon Daniels)甚為滿意，期待他今年會有「怪物般的演出」，令人驚豔的是，據日媒分析，現年30歲的他在復出戰的速球均速，比起過去竟足足多了4公里。
再度踏上大聯盟投手丘的達比修，身形明顯比過去「大了一號」，放球點也略為提高，這樣的改變，讓他的速球再進化，日本節目《Data Coliseum》分析，自2012年轉戰大聯盟到2014年停機前，直球均速約遊走在148到149公里間，復出後首戰，均速則提升到152公里。
不只均速提升，據大聯盟《Statcast》數據指出，達比修去年的速球平均轉速，每分鐘約2226轉，比傷前2014年的2009轉，增加200多轉；轉速提升，速球更能對抗空氣阻力，使得他復出後的速球，進壘時少了3公分的下沉，從打者視角來看，「上飄」的效果更為顯著。
達比修的速球品質躍進，也使得他速球的揮空率，自2014年0.056進步到去年的0.116。儘管他在季後賽被打得灰頭土臉，但若下賽季能健康出賽，以他持續進化的身手，遊騎兵總管丹尼爾斯(Jon Daniels)認為他會有「怪物般表現」的預言，或許真有可能成真。
(中時電子報)
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