郝龍斌承諾：任黨主席 不選下屆總統

表態參選國民黨主席的國民黨副主席郝龍斌今天說，他將承諾擔任黨主席後，不會尋求下一個位子，包括2020年總統大選；未來的副主席應該是黨內多元代表，例如立院黨團的總召等。

郝龍斌上午在臉書發文表示，政治人物如果只把心思意念放在下一個位子，就做不好現在的工作，大家都看到許多不好的例子。黨主席要帶大家為「國民黨的生存」打仗，而非帶大家幫「自己的下個位子」打仗。

他說，現在外界總把2017年的黨主席選舉和2020年的總統候選人相連，如果不即時表態澄清，會讓外界誤解黨主席選舉只是「下一場」權位之爭；所以唯有承諾不把2017年黨主席之位當作下一個位子的跳板，黨內才會信任領導者的無私。

郝龍斌表示，必須承認，現時現地的國民黨，已經沒有「萬眾歸心」的英雄，因此只能靠「眾志成城」，才能重新站起。

他認為，一旦2017年的主席選舉和2020年的總統選戰連結，一場團結黨內和攸關國民黨未來路線的主席選戰，馬上變成未來更高權力的前哨戰。從此大家關注的焦點，將不在黨內改革和路線走向，而是各種權力的分配與排他對立。未來任何一次黨內改革，都將蒙上「角逐權力」的陰影，團結也將成為泡影。

所以，郝龍斌說，他將承諾擔任黨主席後，會以培養及團結黨內各種人才為己任，不會尋求自己的下一個位子，包括2020年總統大選。因為只有自己先無私，才能要求他人無私，國民黨才有可能凝聚。

郝龍斌表示，他的第2個承諾是「用人無私，集體領導」。現在的國民黨每一份力量都不能少，黨主席應該是最無私、最謙卑也最包容，才能廣納黨內每一份子。

他認為，未來的副主席應該是黨內的多元代表，尤其是代表民意的，例如立院黨團的總召等。而且也要賦予他們具體的任務和分層負責的決定權。他們不是「主席的副主席」，而是「黨的副主席」。主席無私、團隊才可能無私，大家一起帶著重振國民黨的心，重新擦亮招牌。

他說，「無私才能包容」，也才能用更高、更創新的思維，來思考現在國民黨與台灣遇到的每個問題。1060108

(中央社)