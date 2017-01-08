澎湖海巡掃蕩 陸船長當場自斷3指求饒

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澎湖海巡隊攔查押回越界大陸漁船。(陳可文翻攝)

年關近，大陸漁船越界捕魚猖獗，8日澎湖海巡隊出動海上威力掃蕩，攔查越界的大陸漁船「閩東漁64689號」，盧姓船老大居然當場自殘斷指求饒，海巡仍人船押回並緊急送醫。

(中時)