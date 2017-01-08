藍委：詹離職是最後稻草 替柱賣命者都將離去

對於遭到洪秀柱（右）切割，詹啟賢坦言不滿。（中時資料照／鄭任南攝）

國民黨副主席詹啟賢日前接受《中時電子報》獨家專訪即已透露萌生辭意，並於昨（7）日正式宣布請辭；藍委楊鎮浯認為，此事會導致替國民黨主席洪秀柱賣命的人都離她而去。

洪秀柱於新春對媒體表示，國民黨與行政院黨產會擬簽行政契約「除副主席詹啟賢，沒一個人贊成」；詹早先於美國時坦言，洪此舉讓他深感「不滿與納悶」，更覺得遭到對方卸責與切割。

而在昨日詹啟賢確定請辭後，《自由時報》指出，楊鎮浯直指洪秀柱的卸責做法，會成為壓垮她自己的最後一根稻草，原先願意替其賣命的人，終將一一求去。

另外，藍委林為洲及張麗善都認為，詹啟賢為了黨產問題付出很多，應該是為此受到委屈才會離開；林也希望國民黨能從此經驗學到教訓，協商要公開透明，未來才不會再次上演如今的局面。

(中時電子報)