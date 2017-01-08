南投醫院金雞報喜書法展 明捐血送春聯

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傳遞農曆雞年年節喜氣，南投醫院邀在地書法進階班學員辦展，以各種書法字體呈現雞年吉語，明天還有捐血送手寫春聯活動。

迎接農曆雞年，衛生福利部南投醫院邀南投縣文化局書法進階班28名學員，在醫院內藝術走廊推出「金雞報喜書法展」，學員由書法家陳輔弼帶領展出作品，以篆、隸、楷、行、草、象形文字等各體書法，表現「雞」的字體變化與吉祥語，深具喜氣、振奮人心。

南投醫院院長洪弘昌今天表示，文化局書法進階班第3年到醫院舉辦富有濃厚年味的書法展，學員發揚傳統文化並增添院內福氣，歡迎民眾多到院內藝術走廊欣賞，也祝福民眾「雞祥如意」、健康快樂。

南投醫院表示，陳輔弼在南投縣文化局指導書法課20多年，桃李滿天下，推展社會教育不遺餘力，今年更由南投市公所推薦，獲得「台灣省政府105年地方基層芳草人物」表揚，肯定熱心地方公益與推廣書法技藝；陳輔弼今年再率28名學員辦展，展期到2月底。

南投醫院也表示，明天辦理捐血送春聯活動，書法班學員再次熱情響應，民眾到醫院門口、康壽國小對面的捐血車捐出熱血，或就診病患憑當天看診收據，就可免費領取由書法進階班學員現場揮毫的春聯。1060108

(中央社)