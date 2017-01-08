蔡總統出席僑宴 休士頓僑胞踴躍支持
總統蔡英文在美國休士頓過境首日晚間參加僑胞晚宴，美國兩黨議員到場，僑胞熱情出席。
蔡總統「英捷專案」中美洲訪問團一行人，於美國當地時間7日晚間在下榻飯店舉行僑宴，約600多名僑胞出席，場面熱烈。
陪同蔡總統參觀休士頓美術館的共和黨籍聯邦眾議員費倫侯（Blake Farenthold）、民主黨籍聯邦眾議員葛林（Al Green）與美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）等美方政要也到場。
葛林抱病出席，他表示，過去曾到台灣訪問，參加晚宴是感謝台灣過去親切的安排。
駐美代表高碩泰首先致詞歡迎蔡總統，並感謝美方對過境的安排，僑胞代表也上台致意，蔡總統隨後發表談話。
蔡總統在休士頓首日行程緊湊，到訪醫學研究中心並參觀休士頓美術館，晚間出席僑宴，並與德州當地共和黨與民主黨聯邦眾議員互動。1060108
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。