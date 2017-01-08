蔡總統出席僑宴 休士頓僑胞踴躍支持

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總統蔡英文在美國休士頓過境首日晚間參加僑胞晚宴，美國兩黨議員到場，僑胞熱情出席。

蔡總統「英捷專案」中美洲訪問團一行人，於美國當地時間7日晚間在下榻飯店舉行僑宴，約600多名僑胞出席，場面熱烈。

陪同蔡總統參觀休士頓美術館的共和黨籍聯邦眾議員費倫侯（Blake Farenthold）、民主黨籍聯邦眾議員葛林（Al Green）與美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）等美方政要也到場。

葛林抱病出席，他表示，過去曾到台灣訪問，參加晚宴是感謝台灣過去親切的安排。

駐美代表高碩泰首先致詞歡迎蔡總統，並感謝美方對過境的安排，僑胞代表也上台致意，蔡總統隨後發表談話。

蔡總統在休士頓首日行程緊湊，到訪醫學研究中心並參觀休士頓美術館，晚間出席僑宴，並與德州當地共和黨與民主黨聯邦眾議員互動。1060108

(中央社)