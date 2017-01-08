蔡總統過境休士頓 美眾議員全程陪同

總統蔡英文過境德州休士頓，當地選出的聯邦眾議員費倫侯也到機場接機，他說，期待能繼續推動台美兩國間的良好關係，並促進兩國的經濟成長與就業。

費倫侯（Blake Farenthold ）是共和黨籍、也是國會台灣連線成員，他在個人臉書上公布在機場迎接蔡總統的照片，並發布新聞稿指出，他將陪同蔡總統參訪在德州當地投資設廠的台塑企業及旗下的南亞塑膠，他還將出席今晚在休士頓的僑宴，蔡總統過境休士頓期間，費倫侯幾乎是全程陪同。

他說，很高興能與蔡總統會面，也期待兩國間能持續良好關係、經濟成長及創造就業。

台塑和南亞分別在德州當地的康佛角（Point Comfort）及華頓（Wharton） 投資設廠，費倫侯說，這兩家台灣公司和當地有很好的關係。

蔡總統展開「英捷專案」出訪中美洲友邦、今天過境休士頓，美國在台協會主席莫健（James Moriarty）親自接機，而隸屬於國務院、在外國元首訪美時負責協助維護安全的外交安全局（Bureau of Diplomatic Security）也照往例給予高規格維安。

不同於去年首度出訪過境美國，在蔡總統與美國總統當選人川普通話後，國際媒體也高度關注她這次過境，包括美聯社（AP）、路透社（Reuters）、半島電視台（Al Jazeera）及日本放送協會（NHK）都派員到蔡總統於休士頓下榻的飯店採訪。

而川普的總統交接團隊發言人迪托（Jessica Ditto）今天稍早則在電子郵件中表示，蔡總統過境期間，不論是川普本人或交接團隊成員，都不會與她會晤。1060108

(中央社)