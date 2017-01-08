川普宣布 反俄前議員柯茨任國家情報總監

美國總統當選人川普正式宣布，由印第安納州前聯邦參議員柯茨出任國家情報總監，接下掌管17個情報機構的重責大任。(美聯社)

美國總統當選人川普（DonaldTrump）今天正式宣布，由印第安納州前聯邦參議員柯茨（Dan Coats）出任國家情報總監。柯茨被俄羅斯列入禁止旅遊黑名單，川普此舉似乎有意安撫共和黨，證明自己不會為了親近俄羅斯而損害美國利益。

川普在聲明中指出，「柯茨分別任職於參議院情報特別委員會、軍事委員會，對美國面臨的國家安全威脅和應對方案有深刻瞭解，在該領域具高度專業性。若由他擔任情報總監，他堅定不移的領導力，可望獲得情報系統的尊重，也將成為我行政團隊的先鋒，毫不鬆懈地對抗試圖傷害美國的目標。」

法新社報導，現年73歲的柯茨，曾擔任駐德國大使，2010年起成為印第安納州參議員，並且是情報委員會一員，去年退休。2014年俄羅斯吞併克里米亞時，柯茨曾經極力主張歐巴馬政府嚴厲懲處俄羅斯，結果遭俄羅斯制裁報復，列入禁止進入俄國旅遊黑名單。

自2001年911事件後，美國政府整合16個聯邦情報部門的事務，成立國家情報總監辦公室，統籌協調跨部門情報共享，向總統做情報匯報。

川普與美國情報單位首長包含現任國家情報總監（Director of National Intelligence）克萊佩（JamesClapper）與中央情報局（CIA）局長布瑞南（John Brennan）會面後隔天，宣布這項內閣人事。這項人事案需經參議院表決通過。

(中時)