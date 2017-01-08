海倫清桃爆退出演藝圈 發文暗指已婚曾流產
「越南林志玲」海倫清桃7日驚傳服藥自殺，雖只是虛驚一場，不過她今(8日)在臉書自爆將退出演藝圈，並洋洋灑灑在留言區述說故事，暗指自己結過婚、流產，令粉絲相當錯愕。
海倫清桃在臉書表示，她有個故事要和大家說，「說完這個故事，我就會退出演藝圈當個平凡的人。」她以「姐姐」來形容和「戴先生」關係，故事中她是越南樣板新娘，嫁給一名戴姓台灣男子至今18年，婚後沒多久曾流產，因為演藝圈現實，只能稱戴先生為哥哥。
戴先生這些年都默默在台下充當粉絲，不敢揭露身分，他陪姐姐到處去試鏡，一個人在車子上等了數千個小時，等到戴先生肝指數爆表，嚴重時還在地上爬行。不少網友都看出海倫清桃寫的「姐姐」就是她自己，也知道她的壓力來源了，希望她可以先休息一陣子，不要這麼快決定退出。
據《蘋果日報》報導，她連續po文後終於回應，表示臉書被盜用帳號，她也不會退出演藝圈。
中時電子報提醒您，自殺解決不了問題，給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995
(中時電子報)
關鍵字：海倫清桃
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