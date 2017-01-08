NBA》與格林吵架？杜蘭特：我認同他說法

杜蘭特自認前役末節尾聲，並沒跟卓雷蒙格林發生口角衝突，因為他同意格林的說法。(美聯社資料照)

前役遭到灰熊演出大逆轉，不幸延長落敗的勇士，如今又傳內訌嗎？起碼杜蘭特並不這麼認為，杜蘭特8日受訪表示，跟卓雷蒙格林前役並沒爭吵，甚至連意見分歧也算不上，理由是，「因為我完全同意他的說法！」

狀況發生在前役正規賽還剩20秒，當時杜蘭特選擇1個人運球跳投三分不進，讓格林相當不滿跑到他的身邊，開始不斷激動碎碎念，杜蘭特則是面無表情，一路乖乖聽格林講話，就跟杜蘭特說的一樣，這僅是隊友之間的溝通。

「格林是個容易激動的人，我們沒有爭吵，也沒意見不合，有些事情困擾著他，所以他走過來跟我溝通，我不認為這是針對我個人，」杜蘭特說，「我以前也有過跟他一樣的隊友，我同意他說的，也支持他，這件事已經過去了。」

其實杜蘭特自己也相當後悔，當時不該選擇一個人單打，「沒錯，當時我應該要求柯瑞過來幫我掩護，跟他進行擋切戰術，這樣才有辦法讓對方防守出現漏洞，我們該從這些錯誤當中學習，也讓彼此之間不會出現芥蒂。」

不只杜蘭特扛下敗仗責任，勇士總教練科爾也在8日表示，自己沒在當時第4節多用克雷湯普生，是他在調度上的嚴重錯誤，「也許當你擁有太多進攻選擇時，調度就變更難了，所以我們必須一起繼續進步，讓大家打更自在。」

(中時電子報)