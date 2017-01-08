NBA》與格林吵架？杜蘭特：我認同他說法
前役遭到灰熊演出大逆轉，不幸延長落敗的勇士，如今又傳內訌嗎？起碼杜蘭特並不這麼認為，杜蘭特8日受訪表示，跟卓雷蒙格林前役並沒爭吵，甚至連意見分歧也算不上，理由是，「因為我完全同意他的說法！」
狀況發生在前役正規賽還剩20秒，當時杜蘭特選擇1個人運球跳投三分不進，讓格林相當不滿跑到他的身邊，開始不斷激動碎碎念，杜蘭特則是面無表情，一路乖乖聽格林講話，就跟杜蘭特說的一樣，這僅是隊友之間的溝通。
「格林是個容易激動的人，我們沒有爭吵，也沒意見不合，有些事情困擾著他，所以他走過來跟我溝通，我不認為這是針對我個人，」杜蘭特說，「我以前也有過跟他一樣的隊友，我同意他說的，也支持他，這件事已經過去了。」
其實杜蘭特自己也相當後悔，當時不該選擇一個人單打，「沒錯，當時我應該要求柯瑞過來幫我掩護，跟他進行擋切戰術，這樣才有辦法讓對方防守出現漏洞，我們該從這些錯誤當中學習，也讓彼此之間不會出現芥蒂。」
不只杜蘭特扛下敗仗責任，勇士總教練科爾也在8日表示，自己沒在當時第4節多用克雷湯普生，是他在調度上的嚴重錯誤，「也許當你擁有太多進攻選擇時，調度就變更難了，所以我們必須一起繼續進步，讓大家打更自在。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。