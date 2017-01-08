睡覺腿像蟲鑽 腿不寧症候群擾眠
55歲張先生近半年很難入睡，每當快要睡著，就覺得兩隻腿像有蟲在裡面鑽，非得動一動才舒服。診斷後為腿不寧症候群，治療後才終於有好眠。
腿不寧症候群主要特徵是有一股想要移動腳部的衝動，多半同時伴隨腳部不舒服或不愉快感覺。當休息或靜止不動時，如躺下或坐著，症狀開始出現或惡化；活動腳部可以部份減輕或完全緩解症狀，症狀只在下午或傍晚後出現，或是明顯變得嚴重。
國泰綜合醫院精神科主治醫師單家祁表示，張先生入睡困難，陸續看過一些門診，服用過幾種不同的安眠藥物，但效果都不是很理想，睡覺時腿總像有蟲鑽，一定要動一動才舒服，也因此睡不著，診斷為腿不寧症候群，但因他健檢沒有相關檢驗異常，排除是因疾病引起的次發性腿不寧症候群。
單家祁表示，根據西方國家流行病學研究，腿不寧症候群盛行率約5%到10%左右，亞洲族裔的盛行率較低。腿不寧症候群發病隨年齡增加提高，女性較常見，約男性2倍。發病年齡多在中年之後，有家族病史可能較早發病。
部分女性個案會在懷孕時出現相關症狀，這些個案雖常在懷孕結束後症狀緩解，但未來有較高機會再出現腿不寧症候群。
單家祁說，即便是原發性腿不寧症候群，也可能突然自行緩解，緩解時間可從數月到數年，但原因不明。
他表示，貧血、腎功能障礙、血糖異常、缺鐵、神經病變等都可能造成次發性腿不寧症候群，治療上主要針對這些病因，矯正可逆的病理生理因素，如補充鐵質改善缺鐵性貧血，腿不寧症候群症狀自然跟著改善。若是原發性腿不寧症候群的治療則以藥物為主。
如果有睡眠困擾，單家祁提醒，臨床實務上，每名個案門診時間往往有限，如果個案能夠留心並主動描述症狀特徵、與失眠同時或前後出現的其他身體不適或情緒變化，有助協助醫師更有效率掌握鑑別診斷，及早改善睡眠障礙症狀。1060108
(中央社)
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