紐約僑教中心主任交接 黃正杰走馬上任
僑委會紐約華僑文教服務中心今天舉行新卸任主任交接儀式，由紐約台北經文處長徐儷文監交，黃正杰從卸任主任王映陽手中接下印信，正式上任。近百位僑領在場觀禮。
王映陽將於明晚返台，調任僑委會參事，她感謝僑界過去2年多來對她及政府的大力支持，更讓她見證紐約僑界充沛的能量。
新任主任黃正杰曾任紐約僑教中心副主任及駐溫哥華辦事處僑務主任。這次再次回鍋紐約，對僑界生態並不陌生。
黃正杰期盼在僑領鼎力支持下，繼續推動國民外交，同時加強引進僑胞第二代生力軍參與僑社，讓海外華僑生生不息。
黃正杰過去兩天已分別走訪中華公所主席蕭貴源及所屬七大僑團領袖，以及法拉盛台灣會館等，期盼與僑界密切合作，在歷任主任奠定基礎上繼續推動僑務工作。1060108
(中央社)
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