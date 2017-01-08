年金改革座談傳暴力 黃國昌：有點過分
時代力量執行黨主席黃國昌說，年金改革座談場外有軍公教人員抗議，他們的心情相信大家都可以理解，但如果使用暴力，就有點太過分。
媒體報導，年金改革中區座談會昨天下午在中興大學登場，群眾中午即陸續聚集，現場不時發生小型衝突，甚至有1名青年代表被激動的民眾兩度推倒在地，並遭辱罵。
黃國昌上午出席台港議員論壇前受訪時表示，過去幾年台灣對於年金改革都有共識，就是非改革不可，稍微冷靜回顧一下年金改革議題，一開始啟動的馬政府，但是到立法院無法完成改革，與馬政府魄力不足、缺乏溝通都有關係，歷次民調顯示，年金改革是新政府推動政策的重中之重。
他說，年金改革分區所進行的會議，是希望藉由各領域代表與公民參與，蒐集社會各階層的意見，公聽會重點在意見的匯集，會場外有陳情抗議的軍公教人員，他們的心情相信大家都可以理解，但如果使用暴力，就有點太過分。
黃國昌說，被毆打的青年代表，是時力推薦的青年代表，昨晚已經去醫院驗傷。
他說，如果年金改革公聽會不斷被打斷或無法進行，將喪失公聽會蒐集不同看法的功能，以及讓行政部門參考規畫政策的原意。
時代力量立法院黨團總召徐永明說，昨天在台中的年金改革座談，看到照片有年輕人被推在地上，本來想說年輕人還好吧，結果第二張照片就是腳踩在脖子上，聽說還有踹頭、丟雞蛋的。
他說，目前台灣內部改革的衝突說不定比過去國家認同問題還嚴重，年金改革應該考量世代間怎麼去談、台灣怎麼走下去，希望今天南部的區域座談不要再有衝突。1060108
(中央社)
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