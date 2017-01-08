周末狂補眠有用嗎？醫生這樣說

現代人睡眠不足，習慣在周末狂補眠，然而這樣真的有用嗎？（圖/shutterstock提供）

現代人普遍睡眠不足，然而利用周末假日來補眠真的有用嗎？哥倫比亞廣播公司報導指出，這個理論是對也是錯，端看「缺了多少眠、補了多少眠」。

「短期而言，假日補眠是有用的。」美國紐約杭亭頓醫院院長Michael Grosso指出，平日睡眠不足的情況，會決定假日要補多少眠回來。一般成人每日平均約需7至9小時的睡眠，人類所需的睡眠時間也會隨著年紀減少而增加，小孩將需要更多的睡眠時間。

想利用假日補眠，則需以小時計算，「如果每日平均少睡1小時的話，周末2天各多睡1小時是不夠的，因為5天共缺了5小時的睡眠時間，必須額外補充5小時的睡眠才夠。」Grosso解釋，若是長期缺乏睡眠的話，假日能補眠的時間將不足以補回所有缺眠的時間。

專家也提供了幾招幫助睡眠的方法：

1.周末假日時不要設鬧鐘，讓身體自然醒來。

2.盡量不要攝取咖啡因，尤其是下午2點過後。

3.累了就去休息。聽從身體的指示，別等到打哈欠或打瞌睡了才肯去睡。

4.別太晚睡，否則會打亂生理時鐘，很難改回來。

5.睡前盡量少用3C產品，至少睡前1小時別用。

6.睡前可從事閱讀或是其他靜態活動。

7.別在床上用電腦、看電視。

8.讓臥房保持陰涼。

9.睡前別吃太多或喝酒，會擾亂睡眠或是在半夜醒來。

10.多運動，但別再睡覺前做運動。

(中時電子報)