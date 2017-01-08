菲律賓海面熱低壓 成颱機會不大

我要評比

中央氣象局今天說，菲律賓東方海面有一個熱帶性低氣壓，研判形成颱風機會不大，對台灣也無直接影響。

氣象局觀測，這個熱帶性低氣壓在菲律賓東方海面，以每小時15公里速度向西北西移動，目前距離鵝鑾鼻約1700多公里。

氣象局說，因熱帶性低氣壓已很接近菲律賓陸地，形成颱風機會不大，研判未來持續朝西進入南海，對台灣也無直接影響。1060108

(中央社)