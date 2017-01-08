佛州機場槍擊案 槍械可託運上機再引憂
造成5死6傷的美國佛羅里達州機場槍擊案，再度引發外界對機場維安的擔憂，也讓各界聚焦美國槍管議題的辯論。
佛州勞德岱堡國際機場（Fort Lauderadale）行李提領區昨天發生槍擊案，當時旅客正在提領行李，不料嫌犯從行李取出槍枝，朝旅客開槍。
負責美國機場維安的運輸安全局（TSA），允許旅客以託運方式攜帶未裝子彈的槍枝。
根據運輸安全局規定，武器必須放入硬殼箱並上鎖後才能託運，彈匣與彈藥也須經檢查及「安全裝箱」；旅客登記託運時必須申報攜帶的槍枝與彈藥，且不論任何情況，槍枝都不得放在隨身行李內。
不過，仍有許多旅客不遵守規定， 2015年有2653件槍支在運輸安全局掃描時遭查扣；上月最後一週，就有53把槍被沒收，其中42把裝有子彈。
美國有多個州禁止攜槍械進入機場等公共區域，但其他幾州的規範較寬鬆，允許民眾攜帶槍械進入大學校園與機場航廈等。
佛州機場槍擊案發生時間點，正值當地議員推動取消無槍區管制。共和黨籍佛州參議員史杜（Greg Steube）支持廢除在機場航廈等區域禁止槍械的法規，並說昨天的槍案讓他的論點更有力。
史杜告訴佛州當地平面媒體，「無槍區無法阻止罪犯違法並殺害無辜人民」，「這條法規能做的，僅是阻止擁有隱密攜槍許可（concealed-carry permit）的守法公民，無法拿槍保衛自己和他人而已。」（譯者：中央社周莉芳）1060108
(中央社)
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