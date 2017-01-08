台灣鯛特賣 賴清德扮大廚推買氣

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台南市政府8日在台南市農會假日農市辦理台灣鯛促銷活動，5尾新台幣200元的特賣吸引大批民眾排隊，市長賴清德（左2）扮成大廚試作料理。中央社記者楊思瑞攝 106年1月8日

台南市政府8日在台南市農會假日農市辦理台灣鯛促銷活動，5尾新台幣200元的特賣吸引大批民眾排隊，市長賴清德（右1）在開賣後親自收錢交貨。中央社記者楊思瑞攝 106年1月8日

台南市政府今天在台南市農會假日農市辦理台灣鯛促銷活動，5尾新台幣200元的特賣吸引大批民眾排隊；市長賴清德扮成大廚試作料理，並親自叫賣，盼拉抬買氣。

台南市政府農業局指出，台南是全國台灣鯛養殖最大產地，養殖面積達1500公頃，年產量約2萬9000公噸。適逢農曆年將近，台灣鯛現在正是肉質最肥美鮮甜的時候。

農業局指出，台灣鯛今年因外銷訂單受影響，價格一度低迷，但在市府積極展開產銷調節措施後，市場批發價已開始上揚；傳統市場每尾1台斤重的台灣鯛，售價約新台幣50至60元。

市府分別在今天、14日、25日共辦理3場促銷活動，每次準備500份特賣，每份5尾約5台斤重只賣200元，再加送1個保冷袋。今天首場活動就吸引不少民眾排隊搶購。

賴清德出席活動後先當起拍賣官叫賣台灣鯛，隨後再扮演大廚試作蔥爆台灣鯛料理；在開放購買後，並親自收錢交貨到民眾手上。

賴清德說，台南是台灣鯛的主要產地，生產外銷到日、韓等地的優質產品；今年市府希望讓所有市民都有機會吃到，辦理3場促銷活動，要讓所有市民「年年有餘」。1060108

(中央社)