年金改革座談未登場 現場已有零星口角
年金改革座談會南區場下午於高雄國際會議中心登場，場外上午已開始出現零星口角衝突，立委黃昭順帶領藍營市議員要進入會場，抗議警方以刀片型蛇籠阻擋民眾，但被擋在門外；全國教育產業總工會秘書長劉亞平被疑似警界人士辱罵三字經，氣得痛罵警方窩藏公然侮辱現行犯，現場氣氛一陣緊張。
高市警方布下天羅地網，將國際會議中心保護得密不透風，黃昭順上午與藍營市議員到現場抗議，表示昨天已與警方達成共識，警方答應撤除場內刀片蛇籠，以免誤傷民眾，但早上到場要了解警方是否真正撤除時，卻被擋在門外，僵持半個多小時仍不得入內，國民黨高雄市黨部主委黃柏霖氣得痛批，「有需要用刀片對付人民嗎？」
「非常諷刺！」黃昭順說，高雄國際會議中心是當年美麗島事件發生地，之前學運時，民進黨要求廢除集會遊行法，如今完全執政，只是辦個150人參加的年金座談會，卻用10層關卡擋住人民，「看到這陣仗我還以為是哪裡的飛彈要打過來了！」
劉亞平試圖要求警方退後，卻遭1名身穿格子紋襯衫、年約60多歲男子以「三字經」辱罵，男子隨後躲進警察陣營內，劉亞平氣得痛批警方包庇，要求當場提告，要警方將人交出。
第一線員警也相當無奈，只能再三好言安撫，並舉牌「前輩們辛苦了，請到休息區用茶」、「理性的表達，不要為難警察」、「相互珍惜，我們是一家人」試圖緩解氣氛，沒想到反而引起抗議民眾反彈，市議員陳玫娟說：「人民本來就理性表達，不理性早就衝進去了！」
(中時)
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