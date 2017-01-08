年金改革座談未登場，現場已有零星口角

劉亞平（左一）被疑似警界人員辱罵，氣得痛批警方包庇。（林宏聰攝）

黃昭順也被擋在會場外，只能透過窗戶窺探內部刀片蛇籠部署狀況。（林宏聰攝）

藍營市議員想進入會場，照樣被層層警力擋在外頭。（林宏聰攝）

年金改革座談會南區場下午於高雄國際會議中心登場，場外上午已開始出現零星口角衝突，立委黃昭順帶領藍營市議員要進入會場，抗議警方以刀片型蛇籠阻擋民眾，但被擋在門外；全國教育產業總工會秘書長劉亞平被疑似警界人士辱罵三字經，氣得痛罵警方窩藏公然侮辱現行犯，現場氣氛一陣緊張。

高市警方布下天羅地網，將國際會議中心保護得密不透風，黃昭順上午與藍營市議員到現場抗議，表示昨天已與警方達成共識，警方答應撤除場內刀片蛇籠，以免誤傷民眾，但早上到場要了解警方是否真正撤除時，卻被擋在門外，僵持半個多小時仍不得入內，國民黨高雄市黨部主委黃柏霖氣得痛批，「有需要用刀片對付人民嗎？」

「非常諷刺！」黃昭順說，高雄國際會議中心是當年美麗島事件發生地，之前學運時，民進黨要求廢除集會遊行法，如今完全執政，只是辦個150人參加的年金座談會，卻用10層關卡擋住人民，「看到這陣仗我還以為是哪裡的飛彈要打過來了！」

劉亞平試圖要求警方退後，卻遭1名身穿格子紋襯衫、年約60多歲男子以「三字經」辱罵，男子隨後躲進警察陣營內，劉亞平氣得痛批警方包庇，要求當場提告，要警方將人交出。

第一線員警也相當無奈，只能再三好言安撫，並舉牌「前輩們辛苦了，請到休息區用茶」、「理性的表達，不要為難警察」、「相互珍惜，我們是一家人」試圖緩解氣氛，沒想到反而引起抗議民眾反彈，市議員陳玫娟說：「人民本來就理性表達，不理性早就衝進去了！」

(中時)