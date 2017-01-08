承襲林心如、霍建華血統 華心寶寶旺母更多

命理師及星座專家都斷言，林心如、霍建華的女兒帶旺父旺母強運，承襲父母衣缽極佳。(取材自林心如facebook)

「紫薇」林心如前天(1/8)在中山醫院剖腹產下愛女，女兒遺傳爸媽高顏值，還有兩個甜甜的酒窩，讓爸爸霍建華愛到抱著捨不得放下片刻，好友們跟粉絲也紛紛送上祝福，「華心寶寶」一出生就成了眾所矚目的焦點，而小美女不僅長相備受期待，連運勢都相當被看好，連續有兩名命理師斷言，華心寶寶自帶強運，尤其幫助母親的事業運。

據《蘋果日報》報導，華心寶寶不僅顏值高，運勢跟才華也不輸爸媽，命理師蔡上機表示，小美女最旺媽媽，有助於林心如未來得獎的機會，而爸爸霍建華今年添女兒，有助他事業帶財的正能量，一家子因寶貝而添收入，蔡上機也預測，華心寶貝未來會是專業、專才、有地位的名人，當醫生、律師甚至藝人都相當不錯，能享譽國際。

星座專家王奇也這樣認為，霍家千金是個直覺超強的魔羯座，「交際手腕強，天之嬌女也具備強而有力的美學天份，甚至勇敢闖天下的力量，除了承襲父母優秀血統之外，還有開創新領域的能力，能力不輸父母」，而受土星和金星影響極大，華心寶貝感情觀較極端，愛情部分可能比父母更具戲劇性，未來從事藝術、政治或法律，都極為容易成功。

(中時電子報)