吳昇桓打經典賽 紅雀Say「Yes！」
經典賽與中華隊同組的南韓國家隊，日前把姜正浩等三名球員，移出代表隊名單後，總教練金寅植一直期盼讓效力紅雀的「大魔神」吳昇桓納入陣中，吳昇桓本人也有參戰意願，但或許是礙於輿論，至今還未定案，倒是紅雀球團已先表態願意放人，總經理莫茲列克(John Mozeliak)認為，「能打經典賽，對球員來說是很好的經驗。」
由於效力海盜的強打姜正浩，近期酒駕、性侵等案件纏身，韓國國家隊教練團經多方考量後，決定不帶他打經典賽，金寅植同時多次表態，屬意選吳昇桓做為遞補人選，若有上季在紅雀出賽76場，繳出6勝3敗、14中繼19救援、自責分率1.92成績的他助拳，將讓韓國國家隊的後防更為堅強。
然而，由於吳昇桓曾涉賭遭韓職禁賽72場，先前不少球團反對選他入隊，使徵召困難重重。韓國尚在猶豫之際，大聯盟消息指出，連同吳昇桓在內，紅雀已把捕手莫里納(Yadier Molina)等5人，一同放到出戰經典賽的名單，中華隊在經典賽，到底會不會碰上吳昇桓，答案預計在11日揭曉。
(中時電子報)
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