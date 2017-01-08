徐儷文率僑領出席三王節 推動國民外交

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駐紐約台北經文處長徐儷文，當地時間7日偕同多位僑領，出席西語裔傳統的兒童節「三王節」，捐贈630個書包及文具用品給布隆克斯區的孩童。中央社記者黃兆平紐約攝 106年1月8日

駐紐約台北經濟文化辦事處長徐儷文，今天在大風雪天偕同多位僑領，出席西語裔傳統的兒童節「三王節」，並捐贈630個書包及文具用品給布隆克斯區的孩童。

紐約州資深參議員狄亞士(Ruben Diaz)聯合州眾議員克瑞斯波（Marcos Crespo）、塞浦維達（Luis Sepulveda）及紐約市議員沙拉曼卡（Rafael Salamanca）等，今天在布隆克斯區舉辦「三王節」(Three Kings Event)慶祝活動。

狄亞士曾多次在州議會提案支持台灣，他特別感謝台北經文處、國際佛光會紐約協會、大紐約區台灣同鄉會、紐約台灣商會、台灣會館老人中心及中華民國婦聯會紐約分會等社團，多年來慷慨捐贈，在寒冷冬天溫暖布隆克斯區孩童的心。

「三王節」(Three Kings Event)是西語裔傳統節慶，今天出席的數百位孩童及家長接下書包與文具後，個個笑顏逐開，極為開心。紐約國際佛光會如揚住持及僑領張君麟、羅際潤、李金標等，都認為參與「三王節」是很好的國民外交工作。1060108

(中央社)