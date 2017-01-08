疑男友另結新歡 女持刀殺人遭起訴
新北巿40歲黃姓女子懷疑趙姓男友另結新歡，去年9月間清晨進入趙男住處，持水果刀往男方胸口刺，男子自行求醫撿回一命。台北地檢署依殺人未遂罪嫌起訴黃女。
檢方指出，黃女在去年9月15日上午5時許，因懷疑趙男另結新歡而心生不滿，基於殺人犯意，前往趙男位於新店的住處，趁趙男側身入睡時，先把男方翻成仰躺姿勢，再持水果刀，往男方左胸口刺下。
被害人當場驚醒，將水果刀奪下並聯絡胞弟到場後，自行到醫院急診並入住加護病房；趙男經診斷為左側氣血胸、左側前胸穿刺傷，醫院在當天上午發出病危通知，後來趙男因接受左側密閉式胸腔引流管置放手術及相關醫療照護後，撿回一命。1060108
(中央社)
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