川普提名國安會高官 著作遭控剽竊

我要評比

即將上任的川普（Donald Trump）政府之前點名1位保守媒體名人出任溝通要職，但美國有線電視新聞網（CNN）報導，她2012年著作的部分段落今天遭控涉嫌剽竊。

法新社報導，總統當選人川普先前提名談話性廣播節目主持人兼福斯新聞（Fox News）評論員克勞里（Monica Crowley），出任國家安全會議（National Security Council）負責溝通的高階職務。

根據CNN報導，重新檢視她的著作「What The (Bleep) Just Happened」後，發現約有50個段落取自新聞文章、網站、智庫文章與維基百科（Wikipedia），部分僅經些微改動。

以描述凱因斯經濟學的段落為例，這部分文章幾乎直接取自美國個人理財與投資網站Investopedia.com 2009年刊登的文章。

川普團隊發表聲明為克勞里辯護，說她「在如何改變這個國家的問題上，卓越的洞見與細膩的想法，正是她將為政府服務的原因」。

CNN引用的聲明表示：「任何意圖誹謗克勞里的行為，都只是具政治動機的攻擊，想分散對國家現今面臨真正議題的注意力。」聲明中並未證實或否認剽竊指控。（譯者：中央社廖禹揚）1060108

(中央社)