臉書直播NBA國王戰勇士 印度也看得到
印度的美國職籃NBA球迷有福了，NBA今天宣布，明天將在印度首次透過臉書直播（Facebook Live）轉播例行賽，這場比賽將由沙加緬度國王迎戰金州勇士。
法新社報導，國王老闆是印度裔科技業大亨拉納迪夫（Vivek Ranadive），他們將在賽中主辦第4屆「寶萊塢之夜」（Bollywood Night），頌揚印度文化、音樂與電影。
這場比賽將鎖定NBA、國王及金州勇士臉書專頁上的印度地區球迷，進行推播。
這次串流將搭配新的NBA「手機觀賞」（Mobile View）功能，利用放大比賽動作，為使用較小螢幕手機與平板電腦的觀眾完善觀看品質。
在NBA臉書專頁按讚的球迷中，逾100萬人來自印度，臉書直播2015年與NBA TV聯播訓練營，這是首個在臉書直播上進行現場轉播的體育節目。
金州勇士已達到31勝6敗的NBA最佳紀錄，隊裡還有曾拿過最有價值球員（MVP）的柯瑞（Stephen Curry）與杜蘭特（Kevin Durant）；國王紀錄則是15勝21敗，在西區聯盟名列第9。（譯者：中央社廖禹揚）1060108
(中央社)
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