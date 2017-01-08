年輕公教挺年金改革 籲世代平衡溯及既往

年輕公教代表今天表示，若年金改革失敗，45歲以下族群將是年金破產時的受災戶，因此支持年金改革，呼籲顧及世代平衡，且改革方案一體適用、溯及既往。

台灣公務革新力量聯盟、年輕公教警消年金改革陣線今天舉行記者會，會中上演行動劇，抗議退休族群「繳少卻可以吃肉」，年輕族群「繳多卻只能喝湯」，呼籲年金改革必須顧及世代平衡，且改革方案必須一體適用、溯及既往。

公革力聯盟代表林于凱表示，為了國家長遠發展，必須正視年金改革問題，但過去年輕世代聲音沒有出來，主因是遭受壓力，很難在公開場合表達意見，但現在已經到了最後一步，不得不站出來表態，希望合理推動年金改革、兼顧世代平衡。

林于凱指出， 如果年金改革失敗，45歲以下族群將是2030年年金破產時的嚴重受災戶，以公教退輔基金為例，將有很大缺口，政府只能拿稅金來撥補，屆時納稅人每繳100元稅金中，就可能有25元用來填補退休金缺口，而就學補助、營養午餐等教育預算就可能受到排擠。

台灣風險與保險學會理事長王儷玲提到，年金改革最大影響是世代不均，年輕世代要背負很大負擔，年金改革應多元漸進，所得替代率超過70%的應該下降，把給付拿回給基金，其中產生的缺口，應部分由政府定期撥補，提升投資報酬率、下降老年人所得替代率，才能解決世代不公問題，年金改革應該從止血開始，不要再製造新的缺口。

燃點公民平台理事長蔡致中指出，年金改革應該讓退休保障永續化、債留子孫極小化，但現在基金嚴重提撥不足，繳很少卻要領很多，如軍公教退輔基金現在每年流出的錢比流入的多，整個基金萎縮，若退休基金破產，就會導致政府破產，最後不是要加稅，就是學校或政府機關要關門。

年輕公教代表也提出幾點訴求，呼籲年金改革必須顧及世代平衡、改革方案溯及既往且一體適用，改革必須拉平階級間的退休差距，支持訂定天花板和樓地板條款，讓年金回歸滿足退休後基本生活的設計初衷，退輔基金監理委員會應納入各界代表，年金改革應以永續經營為前提、採動態調整的制度設計，年金改革應有更多年輕公教代表。1060108

(中央社)