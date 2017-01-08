NBA》什麼！國王開5年70億續留考辛斯

國王打算開出5年2.19億美元的天價續留考辛斯。(美聯社資料照)

是真的，你沒看錯！原本還在考慮把當家中鋒考辛斯交易出去的國王，8日計畫今年夏天開出5年2.19億美元，折合台幣約70億的天價合約，跟考辛斯完成續約動作，等於打算續用考辛斯當作重建基石，問題是他有這種身價嗎？

26歲的考辛斯脾氣相當暴躁，除了常在場上跟裁判發飆，導致被吹技術犯規，對於自家隊友說話也不客氣，經常大肆批評隊友表現太差，國王卻無法割捨他本季場均28.5分、10籃板與3.9助攻的高效數據，續留他下來並無意外。

其實從上個球季開始，考辛斯要被交易的傳聞就沒停過，前國王總教練卡爾也不只一次要求高層把考辛斯換出去，卻始終沒獲回應，《ESPN》記者史坦表示，當前只要國王續保季後賽競爭力，他們就不會把考辛斯換出去。

起碼國王的這個決定，相當合了考辛斯的胃口，因為他曾公開表示效忠國王的決心，從來沒有想過離開國王，更期望自己可以在國王打到退役那天為止，只是考辛斯不能光用嘴巴說說，他必須拿出更像球隊一哥的氣魄或氣度才行。

(中時電子報)