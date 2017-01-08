花毯節警用重機搶眼 小朋友爭相合影

石虎人偶與重機同入鏡。（陳淑娥攝）

孩子紛紛與重機合影。（陳淑娥攝）

「哇！有酷的重機喔。」后里花毯節將於今日閉幕，花迷把握最後機會紛紛湧入賞花，大甲警分局也騎來2輛重機十分吸睛，在現場進行犯罪預防宣導活動，讓民眾了解防竊(扒)、防搶、防詐騙及婦幼安全維護概念，小朋友爭相爬上重機合影，直呼比自己的小車還過癮！

(中時)