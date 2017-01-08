共軍潛艇護航任務返航 首度停靠大馬

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中國大陸國防部7日證實，共軍一艘潛艇在護航任務返航途中停靠馬來西亞。這是共軍潛艇首訪大馬，外媒認為共軍藉此展示水下實力擴張，大陸專家則說這顯示南海局勢緩和。

大陸環球網報導，中共海軍一艘039A型潛艇和遠洋打撈救生船長興島號日前訪問馬來西亞。華爾街日報引述大馬海軍官員表示，這艘潛艇3日抵達亞庇港，預定停留4天後繼續行程返回中國大陸。

大陸國防部新聞局7日說，這艘潛艇是在赴亞丁灣、索馬利亞海域執行護航任務返航途中靠港進行補給和休整。這是中共軍方第2次公開共軍潛艇在遠海活動的蹤跡。

2014年11月底，時任大陸國防部發言人耿雁生首度證實共軍一艘潛艇曾赴亞丁灣、索馬利亞海域護航，期間兩度技術停靠斯里蘭卡。他當時說，潛艇靠港進行補給和休整是各國海軍通行做法。

華爾街日報報導指出，共軍一艘攻擊型潛艇首次停靠馬來西亞港口，是大陸罕見展示其水下實力擴張，並進一步顯示東南亞實力重組。

環時報導說，位於沙巴的亞庇海軍基地具有重要戰略位置，以往常接待美國、日本和菲律賓等國海軍艦艇停靠訪問，這座港口也被認為是美軍核子潛艇巡航西太平洋時的一個重要補給點。

報導引述一名未具名專家表示，隨著海軍力量增強，共軍艦艇出現在世界各地將常態化。這次共軍潛艇停靠馬來西亞顯示南海形勢正在緩和，大陸與馬來西亞的友好關係有利於區域穩定與和平，無須過度解讀。1060108

(中央社)