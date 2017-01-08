年金改革釀衝突 年輕公教嗆李來希：來辯論

成員們演出行動劇，諷刺「繳少卻可以吃肉」的退休族群仗著無限上綱的信賴保護原則，讓年輕族群「繳多卻只能喝湯」的情形。（黃世麒攝）

年輕公教成員出面發聲，支持年金改革訴求，要求改革方案必須一體適用，溯及既往。（黃世麒攝）

由臺灣公務革新力量聯盟（公革力聯盟）及年輕公教警消年金改革陣線（年金改革陣線）為主體的年輕公教成員，8日在臺北發聲，強調若此次年金改革失敗，45歲以下族群在2030年將成為年金破產的重災戶，要求年金改革必須一體適用，溯及既往。成員們演出行動劇，諷刺「繳少卻可以吃肉」的退休族群仗著無限上綱的信賴保護原則，讓年輕族群「繳多卻只能喝湯」的情形。

公革力聯盟成員林于凱也向全國公務人員協會年金理事長李來希喊話，要他不要無限上綱替年輕公教人員發聲，並公開向李下戰帖，歡迎一起來辯論年金改革議題。

(中時)