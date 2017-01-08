防年金改革座談衝突 警一對一保護記者
年金改革座談會7日台中場發生民眾阻擋記者事件，今日下午座談會即將移師高雄，高市警方如臨大敵，除原有部署之外，另調派各分局行政組警力「服務」媒體，一對一跟著記者全場跑，罕見出現警察保護記者採訪的畫面。
高雄警方今日出動1300名警力維護秩序，因昨天台中場發生記者遭民眾阻擋，高市警局臨時加派7、80名警力，以「服務」名義一對一跟著記者，深怕再有衝突狀況。
此外，為了沖淡衝突氣氛，警方出動柔性標語，不斷呼籲理性表達訴求，現場更設置休息區，供應麵包、茶水，讓抗議群眾免費取用。
「上頭實在很怕出事！」基層員警私下表示，警政署已下令嚴密防守，若有抗議民眾衝入會場，指揮官要被懲處，因此高層無不戰戰兢兢，維安規格前所未見，「用我們來對付這些前輩，我們也很無奈！」
(中時)
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