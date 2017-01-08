苗縣客家文化事典 在地客家百科全書

我要評比

苗栗縣政府文化觀光局8日指出，委託聯合大學編篡「客家文化事典」，為台灣第一部綜觀古今的客家百科全書，縣長徐耀昌希望再透過學術成果發表會，讓客家文化事典更加完善。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 106年1月8日

苗栗縣政府文化觀光局今天指出，委託聯合大學編纂「客家文化事典」，為台灣第一部綜觀古今的客家百科全書，縣長徐耀昌希望再透過學術成果發表會，讓客家文化事典更加完善。

文化觀光局指出，縣府於民國99年開始委請國立聯合大學以苗栗縣為撰述範圍編纂「客家文化事典」，其中詳細記載客家族群的飲食習慣、傳統服飾、居住環境、宗教信仰以及民謠山歌等22大類客家事務，並收編2000多個詞條，可說研究在地客家文化必讀的工具書。

縣府與聯大日前舉辦「在地客家民俗文化與客家文化事典編纂成果發表學術研討會」，徐耀昌、文化觀光局秘書彭德俊、聯合大學校長蔡東湖、客家研究學院院長晁瑞明、苗栗縣鄉土文化學會榮譽理事長陳運棟以及地方文史工作者出席，期望透過這項學術研討，讓客家文化事典更加盡善盡美。

徐耀昌說，「客家文化事典」於103年正式出版，可說是台灣第一部客家百科全書， 105年更將文化事典數位化，開放民眾透過網路線上閱讀，並榮獲「國史館台灣文獻館獎勵出版文獻書刊」佳作獎項。

徐耀昌指出，有鑑於客家事物每天都發生在我們生活周遭，因此文化事典應採取滾動式調整，持續檢討更新，同時納入學術界的專家學者以及在地文史工作者的意見，讓客家歷史、文化、人文風情都能「如實呈現」。1060108

(中央社)