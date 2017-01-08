菲版媽祖遶境 恐攻威脅籠罩百萬信徒

菲律賓天主教一年一度「黑拿撒勒人出巡」賽會，明天將在馬尼拉市登場，然而恐怖威脅卻為這場可能會有百萬信徒參加的盛會蒙上陰影，至少已有2個國家為此發出旅遊警示。

拿撒勒人是指耶穌，1座400多年前從墨西哥渡海來菲時遇到火災而被燻黑的耶穌像，將從馬尼拉灣畔的黎薩公園一路巡行約8公里距離，返回供奉地奎艾波（Quiapo）教堂，全程可能費時20多個小時。

每年都有數以百萬計的菲國信徒參與這項盛會，也都會因推擠、踐踏或缺氧等事件而造成傷亡。然而，今年卻面對了更大的威脅，那就是恐怖攻擊。

菲律賓存有多支已向「伊斯蘭國」（IS）組織效忠的本土恐怖組織，菲律賓軍警5日在1場反恐行動中，擊斃「菲律賓哈里發支持者」（Ansar Al-Khilafah Philippines）組織的創辦人，政府官員坦承，恐怖組織可能進行報復。

美國駐菲大使館與英國外交及國協事務部，已分別於6日及7日發出旅遊警示，提醒在菲公民注意安全。英國外交及國協事務部在警示中說，「在人群之中需特別謹慎，遵從地方當局的勸告。」

另外，菲律賓警方昨天凌晨持搜索令與拘捕令，出動20多輛警車、警用卡車，到奎艾波伊斯蘭中心執行臨檢，帶走了至少80人，包括7名未成年人士，目前仍在清查他們的背景。

執法人員也於現場搜出1枚手榴彈、1把短槍，以及16小包的毒品。

菲國明天將出動5000警力，在1000名軍人的支援下，維護「黑拿撒勒人出巡」賽會的安全。此外，為避免恐怖分子利用手機訊號進行炸彈攻擊，花車隊伍行經的地區，手機訊號將被切斷。1060108

(中央社)