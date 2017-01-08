巴拿馬國合之友會播愛心 台灣捐玩具

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駐巴拿馬大使劉德立當地時間7日應邀出席「巴拿馬國合之友會」與巴京「救世軍教育中心」育幼院合辦的捐贈玩具慈善活動，計有育幼院教師及院童等約40餘人參加。

「巴拿馬國合之友會」會長孟迪塔（Alexander Mendieta）致詞時，感謝中華民國駐巴大使館支持活動餐飲、聘請小丑帶動歡樂氣氛，以及捐贈玩具一批供院內兒童歡度新年。

院童在熱鬧節目中，歡度快樂時光，活動歷時約2小時。1060108

(中央社)